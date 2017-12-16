摩根大通：预计2018年中国经济增长6.5%

摩根大通中国首席经济学家朱海斌昨天（15日）在北京表示，2017年中国经济增速预计将为6.8%，2018年则为6.5%。

据中新社报道，朱海斌当天与媒体见面时说，2017年中国经济表现“可以打高分”。其一，宏观、微观两个层面经济同步好转，“这是以往经济复苏没有出现过的”。

其二，市场曾经担心的领域取得明显进展，例如钢铁去产能已提前完成目标，杠杆率近年来首次企稳，信贷质量提升，上游企业利润增加等。

他表示，2018年中国经济增速可能微降至6.5%，但“这是政策主动调整的结果”，而不意味着对经济失去控制。事实上，现在对今后中国经济会否“硬着陆”的担心已经小了很多。

朱海斌认为，2018年中国经济可能会面临三方面压力：基础设施建设投资增速放缓；房地产投资下行；汽车销售回落。

不过，考虑到消费仍将保持稳定增长，出口将延续2017年以来的向好态势，制造业投资也将进一步回升，这些有利因素将对冲上述三个方面的压力。

据报道，日前召开的中共中央政治局会议已明确提出，将打响并确保打赢防范风险、精准脱贫和污染防治这三大攻坚战，推动中国经济走向高质量发展。

朱海斌认为，中国来年需着力防范的风险可能有以下几个。一是如何提高实体经济劳动生产率，扭转过去劳动生产率下行局面；二是如何切实防范金融领域风险，处理好企业债务。

三则是中美贸易摩擦或将在部分行业有所升温，这将对中国外贸造成一定影响。

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