国资委“探底”2.55万亿元央企境外资产

中国国务院国资委副主任王文斌昨天（15日）表示，国资委持续加强对中央企业境外国有资产的监管，不能让国企海外经营成为监管的薄弱环节，严防国有企业境外投资经营中的资产流失。

据中新社报道，王文斌在昨天召开的国务院政策例行吹风会上表示，国资委为了加强境外国有资产监管，先后出台了系列制度和办法，同时还在制定系列的监管实施细则。上述目的就是为了进一步加强和规范中央企业境外投资行为，维护国有资产安全，实现境外国有资产保值增值。

据报道，为加强境外国有资产监督，国资委部署国有重点大型企业监事会从2010年开始，连续八年开展了对中央企业境外国有资产的监督。

中共十八大以来，监事会先后对67家中央企业的793个境外项目开展了监督和检查，其中包括“一带一路”沿线的26个国家。对793个境外项目的检查涉及资产总额达2.55万亿元（人民币，下同，5200万亿新元），涉及合同额4900多亿元，发现各类问题和风险2600多项。

王文斌说：“经过八年的探索和实践，监事会形成了对中央企业境外检查的系列规范，走出了一条境外国有资产监督的有效路径、方式和方法，逐步探索实现对中央企业境外国有资产监督的全覆盖，有力地促进了中央企业规范境外国有资产经营管理行为，提升境外经营管理水平。”

王文斌也表示，国资委将督促企业落实对境外国有资产监管的主体责任。他指出，一方面企业“走出去”实施国际化经营过程中，首先要遵守所在国家的法律和法规，自觉主动地融入当地的社会，包括社区。同时，要履行好中央企业的社会责任，体现中国企业良好的国际形象。

此外，上述企业还需合规管理、合规经营，切实防范可能引发的各种风险。

王文斌说：“要加强对境外投资项目的内部监督，包括借助第三方的力量，包括中介机构等等，加强境外国有资产的常态化、制度化的监管。”

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