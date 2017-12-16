浙江纪委书记：留置措施既不能滥用，也不能不用

中共浙江省委常委、省纪委书记，省监委主任刘建超介绍浙江、在用好“留置”措施上的具体做法时表示，要正确理解留置措施的使用，既不能滥用，也不能不用。同时，不要完全依赖留置措施。

据中新社报道，中共中央纪委监察部官网昨天（15日）发布了对刘建超的访谈。刘建超在访谈中作出上述表示。

据报道，留置措施在监察体制改革试点工作中，受到各界广泛关注。刘建超介绍了浙江的具体做法。

他说，留置措施是监委被授权的12项调查措施之一，也是开展监察体制改革试点过程当中的重中之重。第一，正确理解对被授权的留置措施的使用。

刘建超表示，留置措施不能滥用，根据授权，留置是对涉嫌职务违法和涉嫌职务犯罪的监察对象采取的措施。同时，具备几种情形之一：比如案情重大复杂，不采取留置措施难以使案件得到突破。

二则是可能会出现串供、藏匿证据这样一些情况。三是可能出现逃跑、自残、自杀的极端行为的可能性。他表示，对于留置措施的实施，当局必须对权限搞清楚。

刘建超指出，第二，留置措施既不能滥用，也不能不用。留置措施是使案件得到集中突破的非常重要的手段，要敢于采取留置措施。

此外，第三，不要完全依赖留置措施。刘建超表示，当局用留置措施取代“两规”，很多人习惯于用过去的“两规”来突破案件，现在来看也要善于不通过留置措施就能够使案件得到突破。

刘建超透露，到目前为止，浙江省一共对160个监察对象采取了留置措施，其中70%以上，也就是主要的监察对象都移送了司法机关。

同时，有110人没有用留置措施，也使案件得到突破，移送给了司法机关。

他强调，留置措施是非常重要的手段，但不是唯一手段。试点过程中对留置措施的使用，严格管理、严格审批；市级留置由省一级监委审批，县一级由市一级监委审批，同时报省纪委（监委）备案。

关于留置对象的权益如何保障，刘建超表示，对于留置对象，既有监委工作人员对他进行调查，又有公安机关对他进行监护。这形成相互配合，也是相互制约的机制，尽可能把风险降到最低。

此外，他也介绍了国家监察体制改革在浙江试点一年来取得的成效。其中包括建立了中共统一领导下的国家反腐败工作机构，加强了中共对反腐败工作的领导，整合了分散的反腐败资源和力量，建立了集中统一、权威高效的监察体系，实现了对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖等。

刘建超强调，所谓“监察体制”不仅是监委一家的事。监察职能的行使，形成反腐败合力，整合各类反腐败力量，需要各个部门共同参与；当然，监委要负专责。

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