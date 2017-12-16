陆慷：愿继续同韩方就朝鲜半岛维稳防战、劝和促谈加强沟通协调

中国外交部发言人陆慷昨天（15日）在北京例行记者会上表示，中方愿继续同韩方就朝鲜半岛的维稳防战、劝和促谈加强沟通和协调。此外，中方也将继续支持半岛南北双方通过对话接触改善关系，推进和解合作，这有助于半岛问题的和缓和解决。

中新社引述韩联社报道，中国国家主席习近平前天与访华的韩国总统文在寅举行了会谈。韩国总统府青瓦台官员在介绍会谈成果时表示，双方就半岛和平稳定四项原则达成一致：决不允许半岛发生战乱；坚定坚持半岛无核化原则；通过对话与谈判的和平方式解决朝鲜无核化等所有问题，以及韩朝关系改善有利于最终和平解决半岛问题。

对此，陆慷回应说，中韩在通过对话协商实现半岛无核化、维护半岛和平稳定方面拥有广泛共同利益，也持相似的立场。

他指出，中韩两国元首前天在会谈中就朝鲜半岛形势交换了看法。习近平强调，必须坚持半岛无核化目标不动摇，绝不允许半岛生战生乱，半岛问题最终要通过对话协商解决。

陆康表示，中方愿继续同韩方就维稳防战、劝和促谈加强沟通和协调。中方也将继续支持半岛南北双方通过对话接触改善关系，推进和解合作，这有助于半岛问题的和缓和解决。

他引述文在寅强调，韩方坚定致力于通过和平手段解决半岛核问题，愿同中方一道，共同维护本地区和平稳定。

此外，陆慷说：“在这里，我还想再次强调，通过外交途径和平解决半岛核问题、维护半岛和平稳定，是半岛问题有关各方、特别是本地区国家利益的最大公约数，也是国际社会的普遍期盼。”“我们还是要呼吁所有有关各方相向而行，共同努力推动半岛问题重回通过对话谈判解决的正确轨道。”

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