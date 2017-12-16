亲绿智库民调：蔡英文满意度仅28.8％

亲绿营的“新台湾国策智库”昨天（15日）发布最新民调显示，在台湾“六都”（台北、新北、桃园、台中、台南与高雄）民众中有45.5%，对台湾总统蔡英文上任至今仍感到不满意；表示满意的仅有28.8%。

相较之下，行政院长赖清德上任至今，民众中感到不满意的有33%，而满意的有40.3%。从民调数字可以看出，赖清德的满意度明显高过蔡英文。

据中通社报道，回顾绿智库过往民调，蔡英文的满意度从6月的低谷28.5%，到9月赖清德上任时上升到34.6%；不满意度也从6月的56.3%，下降到48.7%。

不过，此次绿智库最新民调显示，仍有45.5％民众对蔡英文上任至今感到不满意，满意度只有28.8％。

9月走马上任的赖清德，不满意度为33％，但有达40.3％的民众感到满意。赖清德满意度明显高于蔡英文。

另一方面，此次民调也针对“六都市长就任三周年施政满意度“进行民调。桃园市长郑文灿满意度75.9%，居六都之冠。

高雄市民则对市长陈菊有66.2%满意度，排名第二；56.1%台中市民众满意林佳龙担任市长以来的表现，位居第三。

51%台北市民众满意柯文哲担任市长以来的表现，排名第四；49.9%新北市民众满意朱立伦担任市长以来的表现，排名第五；台南市代理市长李孟谚仅获25.8%的市民满意，排名垫底。

据报道，此次调查是委托趋势民意调查公司进行，调查对象是“六都”年满20岁民众。此外，该调查采用电话调查、随机抽样方式，从本月8日到13日进行。

免费试阅14天