林郑：香港要把握机遇更好融入国家发展大局

抵北京述职的香港特别行政区行政长官林郑月娥昨晚（15日）表示，国家的发展过程中，香港有很多领域可以参与。香港要把握机遇，更好地融入国家发展大局。

据中新社报道，中国国家主席习近平、国务院总理李克强昨天分别会见了林郑。林郑昨晚在香港特区政府驻北京办事处会见记者时，作出上述表示。

林郑说，中共十九大报告指出，要支持香港融入国家发展大局。香港要了解十九大报告精神，以及国家的发展大局，以便更好地参与其中。

她指出，国家发展给香港带来很大的机遇，例如在提升人民生活水平等方面，对香港具有优势的服务业有很大的需求。

林政表示，香港要把握机遇，把专业服务做得更好。希望香港的专业服务团体、专业人士能抓住这个机遇，进入粤港澳大湾区或“一带一路”沿线地区，发展他们的专业。

此外，林郑在记者会上也介绍了此次述职行程。

据她介绍，除向国家领导人述职外，上周三（13日）抵京以来，她还前往公安部、国家发展和改革委员会、国务院港澳事务办公室等部委和机构拜访。

期间，香港特区政府与有关部委签署了《国家发展和改革委员会与香港特别行政区政府关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》，以及《内地与香港特别行政区关于就采取刑事强制措施或刑事检控等情况相互通报机制的安排》。

林郑透露，会面时，有关部委负责人表示，未来将陆续推出便利港人在内地生活、求学和工作的相关措施。

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