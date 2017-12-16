台行政院标示改贴“功德院” 三人各被罚1500台币

台湾民间团体为讽刺台湾行政院长赖清德“功德说”言论，用贴纸将公交车站、捷运站的“行政院”标示，改为“功德院”。警方查出有三人为实际张贴者，台北捷运公司昨天（15日）向他们各罚款1500元（新台币，下同，67.22新元）。

中通社引述台北捷运警察队指出，经调阅案发地点监视器，发现有八人在台北捷运车站周边出入口张贴“功德院”贴纸。把相关影像资料提供给辖区分局后，确认其中有三人为实际张贴者，并于前天（14日）提供涉嫌张贴的三人身份给台北捷运公司。

此外，对涉案的另四人，当局目前已掌握影像资料，但身份仍需进一步厘清。

台北捷运公司昨天表示，经警方查证，依违反大众捷运法，寄发裁处书给三名张贴者，每人处以新台币1500元罚款。

此外，张贴者需于30天内缴纳罚金，逾期未缴将进入催缴程序；若仍不缴纳，将交由行政执行分署强制执行。张贴者若不服裁处结果，30天内可透过市政府申请，交由交通部门重新审议。

赖清德10月下旬在立法院接受备询时，曾表示消防员捕蜂捉蛇是“做功德的事情”。他11月24日又称，照顾服务员虽月薪仅有3万元，但可以把工作看作是“做功德”。这番“功德论”在台引起争议，有青年团体为表不满，发起“正名功德院”活动。

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