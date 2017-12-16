陆慷：希望有关方面尽快查明韩国记者被殴真相

针对韩国摄像记者前天（14日）在采访韩国总统文在寅访华活动时、被中方安保人员殴打一事，中国外交部发言人陆慷昨天（15日）在北京例行记者会上表示，中韩两国有关部门就此交换过意见，中方希望有关方面尽快查明事实真相。

中新社引述陆慷透露，据中方了解，事发活动是韩国一个商会的在京代表处自行组织的。事情既然发生在中国，而且又有人受伤，中方当然非常关心。

陆康表示，中韩两国有关部门也就此交换过意见。中方希望有关方面尽快查明事实真相。

此外，他说，不管是媒体还是提供安保服务，或其他保障服务方方面面的人士，大家的目标都是为了确保文在寅此次访华取得圆满成功。不过，可能承担不同职责的方面有不同工作需求，这就需要会议主办方做好规划和组织。

陆慷举例说，在任何一场这样的高访活动中，所有媒体人士可能都希望有更充分、更接近领导人的采访机会，甚至长时间贴近领导人或采访对象。但从安保部门来说，他们有自己的任务规定，必须为安保对象的安全和尊严提供足够的保障。

所以，在这样的过程中，双方可能都会有一些不同需求。这就需要会议主办方做好平衡，从一开始就要明确：作为媒体人士，可以享有什么样的权利、应该得到什么样的便利，同时应当遵守什么样的规定。

对安保方面来说，这些安保工作人员的任务是什么、在确保安保对象安全和尊严的前提下，如果遇到一些突发情况，他们有多少灵活处置权。

陆康认为，这些可能都需要会议组织方从一开始就作好清晰的规定。

他表示，中方希望有关方面尽快把这件事查清楚。在这方面，如果需要中方协助，中方当然是愿意的。

此外，陆慷指出，文在寅此次访华到目前为止，应该说各场活动进行得非常顺利和成功，包括前天那场活动。事实上，活动现场，包括媒体记者在内有2200多名人士，他们中绝大部分都是严格按照规定行事，也确保了这个活动总体上顺利进行。

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