韩国记者被打 环时：中国官方决不能道歉

针对韩国摄像记者前天（14日）在采访韩国总统文在寅访华活动时、被中方安保人员殴打一事，中国官媒《环球时报》今天（16日）发表社评，指中国官方决不能就此道歉。社评称，中国公众不会允许自己的政府，在没有做错事的情况下对外国人随意道歉。

《环时》在题为“韩国记者被打，别缠着中国政府要说法”的社评中指出，韩国一些记者前天在采访文在寅参加的、中韩经贸合作交流会活动时，与活动组织方大韩贸易投资振兴公社雇用的保全发生冲突被打。

韩国一些媒体则就此将矛头指向中方；韩国记者协会和新闻广电编辑人协会发表声明，措辞强硬，好像中国政府该对这起事件负责。韩媒也有报道说，韩方已要求中方道歉。

社评说，有记者被打当然不是好事，对韩国记者在这当中是否有粗鲁行为在先，也不做评论。不过，那场活动是韩国人组织的，保全也是他们从中国市场上花钱请的，那些保安受他们指挥。大韩贸易投资振兴公社才是要决定是否要为保安打人向记者道歉的组织。

社评认为，这个锅怎么甩也甩不到中国政府头上，并指从本质上说，这是韩国人与韩国人之间打架。因为那些保全是对雇用他们的韩国公社负责，是在帮助他们教训从韩国来的“不守规矩”的记者。

社评强调，中国官方决不能因此道歉，中国公众不会允许自己的政府在没有做错事的情况下对外国人随意道歉。如果韩国媒体认为得到一个道歉才能够出气，那么请他们去向韩国的商会要，或者他们可以去向韩国政府要。

文末表示，这完全是与文在寅访华没直接关系的周边事件，更不是中韩之间的外交事件。

社评称，一些韩媒开足马力炒作这件事，显出了它们的格调。而它们的记者没完没了向中国外交部讨说法，尤其反映出它们的任性、不讲理。

免费试阅14天