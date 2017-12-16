首10家“习思想”研究中心获批准成立

中共十九大正式把“习近平新时代中国特色社会主义思想（简称为“习思想”）”写入党章，确立为中共行动指南，全国随即掀起学习热潮，至少20多所中国的大学争相成立习思想研究机构。

中国官媒前天（14日）披露说，中共中央党校、中国人民大学等成立的10家习思想研究中心（或研究院），得到中央批准。获批准理由是它们都有雄厚的研究实力和很强的研究队伍，能够在研究宣传阐释习思想方面发挥重要作用。

《星岛日报》今天（16日）引述新华社指出，为进一步深化习思想的研究阐释，经中共中央批准，10家习思想研究中心（或研究院），近日在中共中央党校、教育部、中国社会科学院、国防大学、北京市、上海市、广东省、北京大学、清华大学和中国人民大学成立。

据报道，这10家研究中心（院）都有雄厚的研究实力和很强的研究队伍，必将在研究宣传阐释习思想上发挥重要作用。

习思想在今年10月召开的十九大上被正式写入党章，确立为中共行动指南。十九大闭幕后不久，中国各地的大学纷纷成立习思想研究机构。

其中，中国人民大学就抢先成立中国首个习思想研究中心，并由校党委书记、校长任主任。

担任任执行主任的秦宣教授表示，中心将努力学习、领会、把握十九大精神和习思想的精髓，深入研究当中涉及的重大问题，要将习思想变成大学的教材，让习思想“进教材、进课堂、进头脑”。

其他大学随后也迅速跟进。据初步统计，目前包括云南大学在内，至少有20多所中国大学成立了习思想研究机构。

据报道，上海复旦大学则是启动习思想研究工程。据介绍，该工程的主旨是学习、宣传、研究、贯彻习思想，不断推进理论创新，为中共治国理政服务。

据悉，这些习思想研究机构已拿出大量成果，有些文章已汇编成教科书出版，将在中国所有的学校使用。

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