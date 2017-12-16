大陆学者：两岸统一已有明确时间表

广西东南亚研究中心研究员江东流今天（16日）在中评网撰文指出，两岸统一有了明确时间表，未来30年就是解决台湾问题实现国家统一的时间表。

江东流在文章中指出，中共十九大报告没有诠释两岸关系，只有解决台湾问题、实现“祖国完全统一”的方案，并强调要推进“祖国和平统一进程”。

江东流表示，十九大报告之所以强调“推近”一词，是因为2049年，是实现“中国梦”的时间节点。如果届时台湾问题尚未解决，国家还没有实现完全统一，实现中华民族伟大复兴就是一句空话。

他指出，实现中国梦，首先必须解决台湾问题实现国家统一。

江东流分析，十九大报告中，不再去诠释两岸关系，有的就只是解决台湾问题，实现“祖国完全统一”的方案。对台湾而言，这意味着无论是否政党轮替，无论谁执政，就只有接受统一的唯一选项。

他指出，如果还有什么可以协商的，那就是以什么形式统一，什么时候统一。

江东流表示，解决台湾问题，实现国家统一有两句最核心的话，一是“我们争取用和平的方式解决台湾问题，但我们绝不放弃武力的承诺”。另一句则是，在解决台湾问题上没有时间表，“我不说什么时候必须解决，但台湾问题绝不允许无限期地拖下去”。

江东流在文末指出，台湾问题绝不允许无限期地拖下去，是实现“第二个百年”奋斗目标的需要，是实现中华民族伟大复兴的需要，是实现“中国梦”的需要。

他预测：“因此，时不我待，未来30年就是解决台湾问题实现国家统一的时间表。”

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