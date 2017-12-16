北京今年以来已对环境违法开出1.75亿元罚单

北京市环境监察总队副总队长李斌昨天（15日）在北京表示，今年北京严厉查处各类污染环境违法行为，北京市1月至11月对环境违法单位开出1.75亿元（人民币，下同，3600万新元）罚单。

中新社引述李斌介绍，北京市环境执法工作2017年以来，围绕环境质量改善，落实“清洁空气行动计划”“水污染防治工作方案”“土壤污染防治工作方案”阶段性目标。

此外，也联合京津冀及有关部门开展联动执法，严厉查处各类污染环境违法行为，为促进环境质量改善提供了有力执法保障。

李斌说，根据年度重点工作，研究制定了北京市2017年环境监察工作要点，细化明确了涉及大气、水环境、土壤等15类60项重点任务，围绕着燃煤锅炉、燃气锅炉、餐饮、印刷、汽修、家具制造和排入地表工业企业，以及重金属、垃圾处置设施、城镇污水处理厂、医疗单位、畜禽养殖等重点行业和领域开展执法。

北京市固定源截至11月底，共立案处罚4645起，处罚金额1亿7503.83万元，比去年同期的2605起、1万零326.75万元，分别增长78.3%和69.5%。

其中，大气环境类违法行为立案处罚2175起，处罚金额6984.01万元。

同时，充分运用环保法赋予的四个配套办法查处重大环境违法案件799起，其中实施按日连续处罚四起，查封663起，停限产10起，移送违法案件122起。查处涉嫌污染环境刑事犯罪案件42起。

据报道，北京市今年1月18日还建立了首支“环保警察”队伍——北京市公安局环境食品药品和旅游安全保卫总队。

环保、公安两部门加强联动，开展了贯穿全年的严厉打击环境违法犯罪行为专项执法行动，在重点大气排放行业、“散乱污”企业和危险废物、重金属排放等领域开展了联合执法检查。

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