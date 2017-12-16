文在寅：将为保护中国境内韩国独立运动历史遗迹付出更加努力

正在对中国进行国事访问的韩国总统文在寅今天（16日）到访重庆大韩民国临时政府旧址，并与抗日独立运动功勋人员子孙座谈。这是韩国总统首次访问重庆大韩民国临时政府旧址。

据韩联社报道，重庆大韩民国临时政府旧址是韩国遭日本帝国主义殖民统治时期最后实际使用的临时政府，也是现存各地的临时政府旧址中规模最大的一处。

旧址占地面积1300平方米，建筑面积1770平方米，展厅面积284平方米，陈列展示时任临时政府主席金九与蒋介石的会谈资料、报纸、光复军相关资料等。

文在寅首先在金九的半身像前默念，之后参观旧址大楼内部，并在旧址大楼会议室与独立运动家后孙座谈。

据报道，共有10名独立运动家子孙参加座谈，包括在重庆居住的六人和在首尔居住的四人。文在寅对独立运动家子孙，为保存重庆大韩民国临时政府旧址而付出的努力表示感谢。

参加当天座谈会的有独立运动家李达的长女李女士。她曾于上世纪90年代初听闻临时政府旧址有可能被拆除的消息后，呼吁韩中两国政府保护历史遗迹，为旧址于1995年复原做出贡献。

李女士2015年因此获得KBS海外同胞奖的特别奖。

文在寅强调，包括位于重庆的光复军总司令部复原问题在内，韩国政府将为保护中国境内的韩国独立运动历史遗迹付出更加努力。

据韩国国家报勋处的数据，目前登记在册的海外独立运动遗址共有1005处，其中464处在中国境内。

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