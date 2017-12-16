文在寅：借四大合作方案让韩政策与“一带一路”对接

正在访华第二站重庆访问的韩国总统文在寅今天（16日）发表讲话时，提出旨于推进韩国“新北方”“新南方”政策与中国“一带一路”战略对接的四大合作方案。

据韩联社报道，文在寅上午在重庆JW万豪酒店出席中韩产业合作重庆论坛并发表讲话。他透露，自己同中国国家主席习近平会谈时商定，为推进“新北方”“新南方”政策与“一带一路”倡议对接积极挖掘具体合作方案。

文在寅在讲话中提出四大合作方案，具体包括：加强韩国与中国以及区域内国家之间的互联互通，实现亚欧大陆的陆海空交通与运输畅通；加强能源领域合作，推动资讯科技（IT）技术发展；推动韩中两国企业携手开拓第三国市场，以及加强区域内贸易投资合作。

此外，文在寅也提到此次韩中首脑会谈商定启动韩中自贸协定（FTA）服务投资后续谈判。他表示，期待谈判早日达成协议，推动韩中经济进一步开放，取得互利共赢的成果。

另一方面，文在寅说，韩方将加强与重庆等地方政府的实质性合作。韩国中央政府与中国五个省份建立有经济合作机制，韩国地方政府也与中国33个省市建立有交流与合作关系。韩国中央政府今后将积极支持地方各级政府与中方建立合作关系，共同推动经济发展。

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