会泰外长 王毅：推动中泰铁路项目顺利实施

中国外长王毅昨天（15日）指出，中泰铁路合作项目即将举行全面开工仪式。他表示，中方愿同泰方携手努力，推动新时期中泰关系取得更大发展，加强“一带一路”倡议同泰国4.0、东部经济走廊等发展战略对接，推动中泰铁路项目顺利实施。

据中新社报道，王毅昨天在云南大理出席澜沧江—湄公河合作第三次外长会，并在会见泰国外长敦时，作出上述表示。

王毅也说，中泰关系保持稳定发展，务实合作不断深化。

报道引述敦表示，泰中双边关系牢固。泰中铁路即将启动开工，这在泰过去100多年历史上还是首次，将有力推动泰交通发展。泰人民对此也高度关注，期待铁路早日建成。

敦指出，泰中铁路是“一带一路”建设的延伸，将使中国与东南亚国家更好连接在一起。

另一方面，王毅说，泰方是澜湄合作的首倡国，为澜湄合作作出重要贡献。中泰在推进澜湄合作进程中配合默契，效果显著。

他表示，澜湄合作不影响、不取代该区域其他合作机制，各自发挥作用，相互促进，共同推进区域一体化进程。中方愿与包括泰在内的各方一道，推动澜湄合作从培育期迈入成长期。

敦则表示，推动澜湄合作第三次外长会取得积极成果是各方共同心愿。机制启动一年半来，各领域合作高速推进，已通过了250多个合作项目，在该流域所有合作机制中成果最多。

他说，泰方将更积极参与机制合作，支持建设澜湄区域经济发展带。

免费试阅14天