南宁海关破特大水貂皮走私案 仅7月至今就走私18.5万张

南宁海关今天（16日）通报说，该关近日出动警力100余名，在广西靖西、广东深圳及河北石家庄等地同步开展专项行动，一举打掉一个以邓某某为首的水貂皮走私犯罪团伙。经初步查明，仅2017年7月至今，该团伙走私水貂皮约18.5万张，案值约7200万元（人民币，下同，1469.02万新元），涉嫌偷逃税款约1700万元。

中新社引述南宁海关新闻发言人介绍，上述行动得到中国海关总署缉私局的协调推动和深圳、石家庄海关及地方公安机关的支持配合。

行动中，包括主犯邓某某在内的13名犯罪嫌疑人均被抓获，现场还查扣水貂皮5251张、气枪一支及书证、物证一批。

经查，从今年7月份起，以方某某、郭某某为首的广东揽货团伙，收揽中国国内货主鲁某某在国外拍卖购买的水貂皮，通过雇请以邓某某为首的边境走私团伙。

上述人士从广西百色市靖西县龙邦镇附近的中越边境非设关地小道，将水貂皮走私偷运进境，然后通过宅急送、德邦等物流渠道，以毛料、衣物、衣物原料等名义，发往河北省等地。

南宁海关也介绍，水貂数量稀少，水貂皮价格十分昂贵，在国际市场有“软黄金”之称。

此外，中国国内水貂皮供应量近年来不足且档次较低，相当一部分需要从北欧和北美等优良产地进口。为逃避高额的应缴税款，走私分子势铤而走险，采取各种手段躲避海关监管，扰乱正常市场经济秩序。

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