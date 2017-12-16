塔里木油田向西气东输年供气量首突破200亿立方米

中石油塔里木油田公司昨天（15日）统计显示，地处塔克拉玛干沙漠的塔里木油田，今年已向西气东输管线输气201.62亿立方米。这是油田向西气东输管道供气13年来，年输量首次突破200亿立方米。

据新华社今天（16日）报道，塔里木油田自2004年向西气东输管网供气，在保证当地居民用气基础上，向西气东输管输量由起初的3.51亿立方米增至2016年的193.16亿立方米。其日供气量最高突破6300万立方米，惠及下游15省市、120多个大中型城市的约4亿居民、3000余家企业。

据报道，各地“煤改气”今年以来步伐加快，中东部对天然气需求量增大。作为西气东输主要气源地之一，塔里木油田加快勘探开发步伐，全力组织生产。

此外，也及时调整供气方案，努力保证西气东输供气量。克拉2、迪那2等主力气田日均供气达5900万立方米左右。

塔里木油田向下游输送天然气近年来连年攀升。据测算，今年200亿立方米天然气可替代2600万吨标准煤，相当于减少排放有害物质1800万吨。

此外，塔里木油田在保障西气东输安全平稳供气的同时，还承担新疆南部巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、和田地区、喀什地区，以及克孜勒苏柯尔克孜自治州等地居民的用气，年供气量超30亿立方米。

塔里木油田地面环境恶劣，地下条件复杂，被认为是世界油气勘探难度最大的地区之一。

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