上海成为全球第三个年航空货量突破400万吨的城市

上海机场集团昨天（15日）宣布，上海年航空货量突破400万吨，成为继香港、美国孟菲斯后，全球第三个年航空货量400万吨以上的城市。

中新社报道，上海机场集团向世界级航空货运枢纽目标迈进，至今已走过19个年头。这期间，上海机场货量2002年突破100万吨，2005年突破200万吨，2010年突破300万吨。

据报道，上海机场货量成绩的不断突破，与其浦东和虹桥两大机场日益完善的软硬件条件密不可分。

从硬件看，上海两机场共拥有六条跑道、三个货邮国际（地区）转运中心，是中国首个货运功能区纳入综合保税区和自贸试验区的机场。

从软件看，2017年上海机场电子运单使用率达52%，居全球机场第二、中国第一。航空货运信息集成系统日趋成熟，智慧物流园区建设正积极推进。

截至目前，共有103家航空公司在上海运营定期航班开展货运业务。其中，浦东机场航线网络覆盖全球279个城市。

值得一提的是，浦东机场已成为世界上唯一全球三大国际物流集成商进驻的机场。2008年，UPS转运中心投入运营；2013年，DHL北亚枢纽投入运营；2017年，Fedex国际货运快件中心投入运营。

据上海机场集团的数据显示，上海机场货邮运量近年来复合增长率为5%，货邮吞吐量占中国机场货邮吞吐量的四分之一，国际货邮吞吐量占中国机场国际货邮吞吐量的近一半。

此外，上海航空口岸货邮量仅占上海口岸货物总吞吐量的比例约0.8%，但创造了上海口岸进出口货物价值总值的34.2%。

另一方面，上海机场正在进一步构建连接“一带一路”沿线主要空港的航线网络，服务于“一带一路”沿线的产业转移和经贸合作，提升“一带一路”沿线国家的国际竞争力。

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