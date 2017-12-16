黄国昌罢免案今投票 民进党低调不表态

时代力量立委黄国昌罢免案今天（16日）投票，过去被视为时力“友党”的民进党态度模煳。据了解，由于时力长期在国会与民进党作对，引发党内立委反弹。有绿委说，时力天天骂民进党，令人心寒。

据联合新闻网报道，针对黄国昌罢免案民进党态度出现微妙转变，时代力量发言人李兆立说，如果持不同意见，在民主社会中也应该尊重。

据报道，民进党秘书长洪耀福早期曾说，罢免案投票前，民进党中常会将做成决议表态。不过，洪耀福后又改口表示，政治就是变来变去，“不一定”会做成决议。他坦言，民进党内大部分人不喜欢黄国昌，但喜不喜欢与支不支持罢免是两回事。

民进党对“罢昌”态度转变，据了解，是考量许多党籍立委对时代力量愈来愈反弹。

报道引述一名资深绿委说，时力进入立法院后，经常与民进党“唱反调”。一开始考量对方是小党，需要媒体曝光，党团成员多能容忍，但后来发现，“两党对政策与政治的理念，真的有所不同”。

上述绿委举例说，促进转型正义条例、《公投法》，两党理念相似，“但连这种共识度很高的法案，时力都能批评民进党”，实在令人心寒，更不用说“一例一休”《劳基法》，时力摆明与民进党“对干”。在这样的情况下，若民进党党中央还做决议力挺黄国昌，支持者也很难买帐。

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