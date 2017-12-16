台时代力量立委黄国昌罢免案不过关

（早报讯）台湾时代力量立法委员黄国昌罢免案开票完成。综合台湾媒体报道，同意罢免票数达4万8693张，不同意票为2万1748张。由于同意票数未达6万3888票的法定门槛，身兼党主席的黄国昌成功保住立委一职，险过剃头。

然而，同意票比不同意票多的窘境，显然重挫黄国昌的信心。日前，黄国昌接受电台专访时信心满满，表明自己相信选区的选民和台湾社会，认为自己罢免不通过的概率高达九成九。

开票结果大致底定后，黄国昌傍晚6时20分在新北市汐止区的服务站召开记者会，对外发表看法。他面色凝重，以缓慢和柔软的语气说，此次罢免案“让国昌有机会虚心检讨，继续接受大家的鞭策与监督”。他说：“是我个人努力不够，没有让更多人站出来投票。”

不过，黄国昌话锋一转，强调时代力量“坚持的改革理念、进步价值是正确的”。他说：“为我们的理念和理想，我们需要更努力，往前迈进。”

推动罢免团体“安定力量”主席孙继正则在稍早傍晚6时17分宣布罢免失败。他指出，由于“气候关系”影响投票率，造成投票数无法通过罢免门槛。但他补充，如果以黄国昌去年推动的修法标准为依据，“黄国昌已经被罢免掉了”。根据黄国昌当时倡议的版本，只要有同意票多于不同意票即罢免成功，未设定任何门槛。

北台湾今天冷飕飕，新北市更只有摄氏11度低温，加上整天飘着雨，天气被视为影响选民投票意愿的最大因素。

黄国昌现为新北市第12选举区的第九届立法委员，其选区范围以郊区居多，是新北市幅员最大的选区。经官方核定，该选区总选举人数为25万5551人。根据去年底修正的新版选罢法，赞成票如高于四分之一，即6万3888票，且赞成票多过反对票，罢免案才算过关。新北市选举委员会晚间宣布，此次罢免投票人数为7万零924人，投票率为27.75％，有效票为7万零441票。

罢免案的起因是黄国昌与其政党力挺同性婚姻的立场，保守的反同婚团体控诉黄国昌选前隐瞒同婚修法立场，选后力推则未向乡亲说明，等于无视民意反应。不过，随着罢免案的推动时间拉长，民众参与的原因也变得多元，包括黄国昌身为区域立委却未落实对选区的政见，以及言行不一、只顾作秀等。

法学学者出身的黄国昌从政前在台湾中央研究院任研究员。求学时期，黄国昌就开始活跃于社会运动，2014年参与反对《两岸服务贸易协定》的“太阳花学运”后更是声势看涨，遂于2015年加入创党不久的第三势力政党时代力量，并在隔年大选中以8万零508票（51.52％）赢得新北市第二选区的单一席次。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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