希望工程“大眼睛”女孩当选共青团安徽省委副书记

（早报讯）中国“希望工程”当年有一张“大眼睛”女孩执笔凝望镜头的标志性照片令人难忘，据“封面新闻”报道，该照片中的“大眼睛”女孩苏明娟周五当选共青团安徽省委副书记。

据报道，共青团安徽省第14次代表大会15日闭幕，大会选举产生了新一届团省常委和书记班子，其中孔涛当选新一届团省委书记，苏明娟（兼职）当选副书记。

很多人当年就是冲着苏明娟的照片捐钱给希望工程，该照片也成为中国最有名的照片之一。

照片是北京文化馆的宣传干事解海龙1991年在安徽省金寨县拍下的，是一组主题为“我要读书”的照片中的一张。当时还在读小学一年级的苏明娟手里握着笔，短发齐肩，一双炯炯有神的大眼睛看着镜头。解海龙多年后受访时还记得“那双非常漂亮的眼睛，特别纯真，有一种直抵人心的感染力”。照片后来被中国青少年发展基金会选为希望工程宣传标识。

有报道称，苏明娟后来的道路可以说好风凭借力。成为名人后，苏明娟经常接受采访、参加活动。在各方关注和帮助下，她2005年考入安徽大学职业技术学院大专班学习。毕业后，到了安徽省工商银行工作。如今更上一层楼，当选团省委副书记。

苏明娟曾表示：“我们这批受到希望工程资助的孩子是非常幸运的，所以我们必须感恩，并尽自己的能力回馈社会，多做一些好事，帮助其他需要帮助的人。”

据公开报道，苏明娟致力于帮扶贫困生，她刚进入大学就致信中国青少年发展基金会，要求把每学期定额发给她的900元人民币（184新元）生活补贴转给其他贫困生；参加工作后，她每年都会花1000元人民币资助贫困生，从未间断。

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