"煤改气"导致"气荒"? 专家：仅占12月新增用气量三成

近日有报道认为，民用“煤改气”是导致中国天然气需求暴增的原因。清华大学研究生院院长、原热能工程系主任、长江学者特聘教授姚强介绍，今年12月日均新增的1.3亿立方米天然气用量，“煤改气”仅占30%左右。

据新京报报道，姚强介绍，今年天然气供不应求的紧张局面，简言之，是需求侧超预期规模的增长和供应侧始料未及的减少造成的。

数据显示，2017年1-10月，全国天然气消费量1865亿立方米，同比增长18.7%，其中城市燃气增长10.1%，工业增长22.7%，发电增长27.5%，化工增长18.2%。今年的经济强劲，带动了工业、化肥等用气的增加。

据调查统计，到目前为止，“2+26”城市实际有319万户完成了“煤改气”，加上集中供暖锅炉改气，预计采暖季将新增天然气需求量为50亿立方米左右。平摊到120天供暖季，即日均需求增量4200万立方米。

数据显示，12月全国日均用气量为8亿立方米，较去年同期增长20%左右，也就是日均需求增加1.3亿立方米。新增的1.3亿立方米天然气用量，“煤改气”仅占30%左右。换句话说，今年天然气需求量增加的是全方位的，工业、发电、化工和民用全面增加，而今年强劲的经济势头下工业用气和天然气发电量的增加比预期迅速。

姚强认为，“气短”现象应该是暂时的，而且国家各个方面正在努力增加天然气的供应，同时加强基础设施的建设，相信民用天然气的供应可以得到保障。下一步，仍坚定不移推进北方地区清洁取暖。各种研究表明民用散煤确实加剧了中国北方地区冬季雾霾，而发达国家治霾经验之一就是使用清洁能源，这也符合中国新时代发展的要求，符合中国大气污染治理的实际，从今年环境质量也能反映出来。

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