中国商用飞机首次降落南极 自组团游南极时代将临

2017年12月16日晚，一架中国飞机平安着陆在南极洲狼牙机场2500米跑道上，实现了中国商用飞机首次飞抵南极洲。这架商用飞机由海航公司提供，共乘载22名中国乘客。此前从香港出发，经15小时飞行抵达南非开普敦补给，再经过5.5小时的飞行后降落在南极的冰雪跑道上，开创了由中国航空飞机运载乘客平安飞抵南极的新历史。

据环球网的消息，该团简单调整后还将乘坐双水獭飞机，将跨越世界上最寒冷、最荒凉和最干旱的白色大陆，经5-6小时飞行，抵达南极点，创造中国人首次自行组织商务科考团抵达南极点的新纪录。

该团中的一位海航高管表示，目前中国南极游客的数量已排在全球第二，但遗憾的是，中国并没有掌握南极的旅游资源，更没有南极旅游规则与制度话语权。迄今为止，具有国际南极旅游组织营运资质的上百艘南极游船中，没有一艘是中国的，空中航线也没有中国飞机。中国游客要到南极，只能在国内组团，再外包给外国公司来运营。海航此次组团，经历了长达十年的调研、考察与安全起降试飞。此次更是数位海航高管亲自尝试首航，体现了中国民企与社会组织自主开创中国国际旅游新事业的决心。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文是该团唯一一位学者。他说道，非常有幸见证南极商用首航。整段航程相当漫长，但南极风光令人震憾，“一生必须来一次”。他说，中国发展已进入新时代，民众对美好生活的向往不断提升，该次首航将大大推进中国人的南极旅游热情，使得中国人通过南极游进一步关心地球，包括气候变化、生态保护、地缘政治、经济价值、资源开发以及未来中国作为全球强国在南极的应有权益。更重要的是，中国推进南极的航空旅游，将极大地提升当下与中国全球地位不匹配的南极作用与影响力。中国作为负责任的大国，参与南极治理，不仅将扩大世界各国的代表性，也将更好地推进南极的科技合作、环境保护与相关国际条约的履行。

中国是南极事务的重要参与国，虽时间较晚，但中国的南极事业发展迅猛。1985年10月7日，中国正式成为《南极条约》协商国。目前中国科考站总数已位居世界第六位。2015年中国首架极地科考飞机在南极成功试飞。时隔两年后，中国商用飞机成功降落，正式开启中国人自组旅游南极的新时代。

免费试阅14天