尼日利亚军方解救四名被绑架中国公民 或有人伤

据尼日利亚军方发布声明称，当地时间本月15日，四名中国公民被一群海盗绑架，军方经过一番激战后，成功救出这些人质。

中新网的报道指出，有消息称，有中国公民在事件中受伤，目前正在当地医院接受治疗。一名绑架者被逮捕，其余的则在被射伤后逃跑。

据尼日利亚军方发言人阿德列甘(Ojo Adelegan)称，这些中国公民15日在该国利亚西南部省份翁多州被一群可疑海盗绑架，经过一番激战，尼日利亚军方成功救出了人质。

报道称，这些中国公民都是外派到尼日利亚的雇员。当时他们正从首都拉各斯前往翁多州，在河面上遭到了一群海盗的打劫绑架。

随后尼日利亚海军和陆军的河道联合巡逻中，发现了海盗的踪迹，并且与他们展开了激烈交火。激战后四名中国公民被成功救出，其中有人受了枪伤，不过并不严重。

军方士兵也成功逮捕了一名涉嫌绑架的海盗。随后他们将这几名中国人送到了医院内，进行进一步的治疗观察。嫌疑人也正在审讯中，军方希望能从他口中知晓其他海盗的去向。

此外，尼日利亚军方也呼吁在河道附近的人们提供线索，能够早日抓捕这些海盗。

据了解，近年来，由于中国公司在尼日利亚项目增多，许多中国公民参与到了当地建设中。针对中国人的绑架案件时有发生，中国外交部门也多次提醒中国公民防范在当地屡次发生的绑架事件。

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