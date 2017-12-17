《王健林的滑铁卢》作者：警察没来 不想再评论

今年以来，有关大连万达集团股份有限公司（下称“万达集团”）及其董事长王健林的传闻接二连三。最近一篇《王健林的滑铁卢》的文章，再次将万达集团和王健林推到风口。

据一财网的消息，12月11日，《王健林的滑铁卢》作者兽爷（文章署名）在自媒体公众平台“包邮区”上发表了上述文章，对万达集团现状进行分析，并旋即在社交媒体上流传。12月14日，万达集团正式发表官方声明，称该文对万达集团和王健林本人进行恶意诽谤和中伤，多处严重违背事实。万达集团已决定向公司属地公安部门报案追究作者刑事责任。

声明从八个方面对该文进行批驳，涉及原文中提到的马来西亚大马城项目、万达集团资产缩水、现金断流等内容。其中，针对马来西亚大马城项目，声明称，是由国家有关部门介绍万达前往投资，万达今年3月只派团队考察过一次，没有进行任何价格谈判，何来万达“两倍”报价之说，要求作者出示万达两倍报价的根据。而且作者故意将此项目跟破坏国家“一带一路”战略挂钩，用心极其险恶。

兽爷在12月15日表示，万达集团的回应声明，他已看到，但对此说道“我没有什么说法”，也“不想评论万达的事情现在”。他也表示，目前没有警方联系自己。

同时，万达集团的有关负责人也希望“不要再炒作这件事了吧”。

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