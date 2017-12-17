中国少将彭光谦：中国想搞好中印关系 但印度有点自负

在16日举行的环球时报2018年会上，华语智库理事长、军事战略问题专家、少将彭光谦表示，“印度人跟上海人讲，20年以后上海能不能赶上孟买？他们对自己太过自信了，自信表现在洞朗事件就想动刀动枪。”彭光谦说。

据环球网的消息，在提问“龙象之争，从概念走向现实？”的讨论中，彭光谦表示，”中国没有任何动机与动力与印度较劲，我们要做的事很多，民族复兴的事多重要，我们没有想与印度进行战略竞争。“

彭光谦分析洞朗事件发生是“冰冻三尺非一日之寒”并将之总结为四个原因。第一：印度南亚雄心超出实力，想主导南亚实力。印度总理有一句话，印度要么是默默无闻，要么有声有色，问题出在有声有色，总想搞点动静。第二：西方诱惑。西方国家跑到东边刺激，印度有非分之想，本来不想的，美国人过来就想了。第三：中印边界之争客观存在。边界问题可以坐下来心平气和地解决问题，中国已经让的差不多了，但他们还是不满足，这没边了。第四：1962年的战争记忆太深刻，老想扳回来。印度有一句话，要打到北京去，打到拉萨去。非常过分，他们的潜意识有这个问题，认为自己力量不小，有点自负。

彭光谦在发言中表示，竞争是世界的普遍问题，没有什么坏处。问题是什么性质的竞争？是恶性竞争还是良性竞争？良性竞争是好的，没有竞争就没有进步。印度与中国之间没有什么好争的，各人把自己家里事办好就行。没有印度和中国同时的发展，亚洲不可能崛起。我们希望龙象共舞，愿望与现实之间有差距。 中印是世界级的大国，希望碰撞火花。恶性竞争对双方都不利，我们要主张促进良性共同发展，共同进步的竞争，不要走向刀兵相见。 洞朗事件不是好的竞争，最后争起来，原因不在中国。中国有很大的诚意搞好中印关系，没有理由搞不好。

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