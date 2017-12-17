中国陕西数百人今年因“四风”问题被追责

从中国陕西纪检部门了解到，陕西多地今年严查“四风”问题，发现违纪线索千余条，追责数百人。

据新华社的消息，延安市纪委介绍，今年1-11月，延安共查处违反中央八项规定精神问题250起，处理288人，其中党政纪处分261人，市纪委通报曝光四批24起30人。针对发现的问题，延安严格执行问责条例，1-11月共实施党内问责362起382人，给予党政纪处分55人；追究领导干部履职不力问题592起781人，给予党政纪处分128人。

安康市纪委启动了“为政不为”的专项整治。通过报纸、网站、微信公众号、广播、贴吧等多种方式向社会公布了“为政不为”专项整治投诉电话和电子邮箱。目前，安康市收到投诉举报111条，共梳理问题2600余条，全市共问责追究65人，其中党政纪处分23人，组织处理42人，通报曝光典型案例35件45人。

宝鸡市在各个县区深挖扶贫领域问题线索。眉县纪委聚焦扶贫资金审核不严、虚报冒领、优亲厚友、挤占挪用，以及履责不力、作风不实等七个方面问题，成立八个监督检查组深入全县八个镇街122个村暗访调查。截至11月，全县共查处扶贫领域违纪问题线索413件，立案58件，党政纪处分60人。



免费试阅14天