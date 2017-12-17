遇难同胞纪念馆附近开“大开沙界”餐馆，官方：已令店家整改

日前，在距离侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆不远处，一家名为“大开沙界”的餐馆正成为众矢之的——这个餐厅的名字，谐音为“大开杀戒”。

据澎湃新闻网的消息，南京当地一些市民认为，在如此敏感的地方开设如此名字的餐厅，不仅是对遭受侵华日军迫害致死的同胞们的不敬，也是对国人情感的冒犯。

该餐馆所在地、南京市建邺区市场监督管理局已介入调查。该局相关负责人说道，经调查发现，“大开沙界”是经国家商标局核审通过的注册商标，因此，商家具有合法使用权。但是，该餐厅距离纪念馆不远，又在（12月13日）国家公祭日前后，“时节敏感”，在商标使用上确实“还不够规范”，他们已对商家进行劝说，要求商家将中文字样遮挡或撤下。

大开沙界所在公司创始人之一安琪雅表示，“这几天我们一直在等政府部门给出指导意见，下一步到底要如何调整。只希望事情不会弄大。”

开在纪念馆附近的“大开沙界”

事情回溯到几天前，12月8日晚，有网友在微博上发帖称，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（又称江东门纪念馆）200米开外，一家新开的沙拉店招牌竟写着“大开沙界”，与成语“大开杀戒”谐音相同，而且招牌上方还正对着国家公祭日的标语——“正义必胜、和平必胜、人民必胜”。

“这样的气氛，这样的时期，这样的地点，为什么会允许这样刺眼的招牌存在？”该网友说。

网友的质疑旋即引起重视，南京市建邺区市监局日前回应称，12月9日，他们接到情况反映后，辖区分局赶往商家调查。经调查发现，该沙拉店并非位于江东门纪念馆正对面，“而是在附近约七八百米左右的万达广场内”。

不过，从地图上看，距离南京大屠杀纪念馆约400米，如果要从公路对角的纪念馆步行走来，大约需要十分钟。

“大开沙界”有悖于公序良俗？

作为商标，“大开沙界”四个字是否带有不良影响？对于上述投诉，网友评论不一。

有人表示支持，“明显这种店名就是很敏感的，登记的时候相关部门怎么同意的？”也有声音说，名字并无不妥，只是在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆附近，让人有些“尴尬”，“没必要上纲上线”。

一位工商部门的执法人员直言，从其个人经验来看，这样的“商标”本身不存在太大问题，而且经国家商标局核审通过，商家拥有使用展示商标的权利。

而律师的看法也不尽相同。一名不愿具名的律师认为，即便抛开时机和地点不说，“大开沙界”四字也不妥当，易引发联想，其谐音宣扬暴力，可能会对青少年造成不良影响，有悖于社会公序良俗。”

依据现行《商标法》第十条规定，如果商标“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”，不得作为商标使用。

具体而言，《商标审查及审理标准》对“社会主义道德风尚”进行了界定，是指中国人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯。而“不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。

“如果一旦有人向国家商标局主张宣告无效，恐怕‘大开沙界’在所难逃。”该律师表示。

上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人陈斌寅律师认为，从商标本身来看，“大开沙界”是个中性词，不含任何违法内容，在外形或者呼告方式上，没有违反社会主义道德风尚，也并未侵害社会公共利益。

不过，商标本身虽然并不蕴含被宣告无效的因素，但是在商标使用过程中，可能会存在因使用方式、场合等因素产生商标自身含义以外、因“后天原因”产生其他特定环境下不良联想的情况。





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