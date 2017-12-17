中宣部号召文艺工作者做新时代“红色文艺轻骑兵”

日前，中共中央宣传部印发通知，部署学习贯彻中共总书记习近平给内蒙古自治区苏尼特右旗乌兰牧骑队员们回信的重要指示精神，号召广大文艺工作者努力做新时代“红色文艺轻骑兵”。

据新华社的消息，通知指出，习近平总书记的重要指示充分体现了以习近平同志为核心的党中央对文艺工作的高度重视，对广大基层文艺工作者的亲切关怀和殷切期望。指示深刻揭示了人民需要艺术、艺术也需要人民的社会主义文艺本质，进一步明确了文艺工作的重要原则、目标任务和实践要求，是做好新时代文艺工作的重要遵循。

通知强调，各级宣传文化部门、单位和广大文艺工作者要深入学习领会习近平总书记重要指示精神，认真学习苏尼特右旗乌兰牧骑的先进事迹，大力弘扬乌兰牧骑的优良传统，坚持以人民为中心的创作导向，以实际行动践行新时代文艺工作者的职责使命。把学习贯彻习近平总书记重要指示精神与学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会、中国文联十大中国作协九大开幕式上重要讲话精神结合起来，在造福人民中繁荣发展社会主义文艺。

通知要求，各级宣传文化部门和单位要紧紧围绕持续兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮，广泛开展2018年元旦春节期间文化进万家、送欢乐下基层、文艺志愿服务等文化活动，实施一系列惠民、为民、乐民的文化服务项目，进一步丰富城乡群众的精神文化生活。组织本地区本部门文艺工作者为广大农村和基层群众送去欢乐和文明，传递党的声音和关怀。推动“深入生活、扎根人民”主题实践活动常态化、长效化，引导广大文艺工作者努力创作更多优秀作品。努力建设优质的文艺小分队、文化工作队等，打造更多“红色文艺轻骑兵”。

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