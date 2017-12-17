西班牙将121名两岸电信诈骗疑犯遣大陆 台湾抗议

据香港01的消息，去年12月，西班牙与中国大陆联手破获电信诈骗案。台媒的报道称，西班牙国家法庭15日指出，已决定让121名大陆和台湾疑犯引渡至大陆。对此，台湾陆委会表示遗憾与不满，台外交部也呼吁西国政府审慎研议最终处置方案。

报道指，西班牙2016年逮捕269名大陆和台湾籍电信诈骗疑犯，西班牙国家法庭首先对其中121名疑犯作出裁定，他们都由同一名律师为代表。不过，这121名疑犯中具体有多少名台湾人，法庭发言人并未说明。今年二月，有台媒转述台官员称，其中台籍疑犯约有210人。有专家介绍，这些疑犯尚能就这项裁定提出上诉。

据悉，这些被遣返大陆的两岸疑犯，是在2016年中西两国警方的联合行动中被逮捕。据媒体此前报道，西班牙国家警察局长基罗斯在曾介绍，诈骗受害者包括数千名中国公民，主要是并不富裕的家庭。他们被骗走数量不多的存款，有些人因此自杀。根据中方提供的资料，该犯罪集团涉案金额高达1600万欧元。

破案后，台湾一直欲将疑犯遣返回台。由于大陆与西班牙签有引渡条约及司法互助条约，对于台湾的遣返请求，西班牙方面一直没有正面回应，这也曾引发台当局的不满和抗议。

当地法院15日针对第一批121人，同意将他们引渡到中国大陆，法院并反驳了辩方律师有关台湾不属于中国的说法。对此，陆委会表示遗憾与不满，台湾外交部也呼吁西国政府审慎研议最终处置方案。

免费试阅14天