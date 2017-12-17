澳门选出新一届12名中国人大代表 现届八人全连任

澳门第13届中国全国人大代表选举，今日选出新一届12名澳区全国人大代表，现届的八人全部连任。

据香港星岛日报的消息，当选的12人按得票排序依次是贺一诚（440票） 、刘艺良 （437票） 、萧志伟 （433票）、容永恩 （432票） 、陆波 （430票）、 高开贤 （422票）、崔世平 （420票）、吴小丽 （413票） 、何雪卿 （394票）、 林笑云 （382票） 、黎世祺 （377票）、施家伦 （316票）。

澳门立法会主席贺一诚得票最多，共有440票，成为票王；吴小丽、施家伦、黎世祺和萧志伟为新当选。而何敬麟 （288票）、冯家辉 （203票） 及黄仁民（157票）得票超过选票的三分一，当澳门区全国人大出缺时，可递补为代表。

会议早上在澳门东亚运动会体育馆举行，共有466名选举会议成员出席，在收回的选票中，462张为有效票、四张废票。

随着新一届澳门区全国人大代表选出，全国人大副委员长王晨相信，新一届澳门区全国人大代表会秉承爱国爱澳的传统，拥护并模范地遵守宪法和基本法，拥护一国两制方针政策，效忠中华人民共和国和澳门特別行政区，认真履行代表职责，为澳门的长期繁荣稳定作出积极贡献。

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