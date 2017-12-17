蔡英文：“三个加快脚步” 解决缺水问题

面对台湾北部缺水问题，台湾总统蔡英文今天表示，政府正以“三个加快脚步”来克服挑战，中央政府会大力支持在地用水的需求，要求经济部与地方政府积极盯紧相关工程进度，“务必上紧发条、全力以赴”。

据台湾中时电子报的消息，蔡英文今天上午前往桃园出席“中庄调整池工程竣工典礼”，实地视察中庄调整池监控系统运作情形，并参观石门水库及其集水区整治计划成果展。

蔡英文听取经济部水利署署长赖建信进行工程简报，随后致词表示，中庄调整池工程终于竣工完成，不仅象征石门水库持续朝永续利用的方向前进，更为维持北桃供水稳定，跨出非常重要的一步。

她说，石门水库启用已超过50年，不仅是北台湾重要的水利建设，更是桃园市及新北市部分地区，超过数百万市民的用水生命线。但也因为长期使用，石门水库有三分之一的蓄水量已经淤积，大幅影响其蓄水能力。当降雨量较少时，就必须面对缺水的挑战。

因此，政府也以“三个加快脚步”来克服这项挑战。蔡英文表示，第一个加快脚步已经完成了，就是一系列的石门水库整治计画，以及今天完工的中庄调整池。未来水源浊度过高时，就能适时提供备援用水，降低缺水风险。水库也能够在满水时，全力进行水力排沙、减少淤积。

第二个加快脚步，是要进一步强化水库的清淤能力。因此我们会透过前瞻基础建设计划的经费，加速推动“阿姆坪防淤隧道”的兴建。加强清淤能力，才能维持及强化石门水库的蓄水能力。

第三个加快脚步，则是要尽速完成“板新地区供水改善计划二期工程”。透过“板二计划”，翡翠水库跟石门水库之间就能够联通，我们调度区域水源的能力就会更有弹性。目前第一阶段的工作已经完成，她会请相关单位继续努力，赶快完成工作。

蔡英文强调，中央政府会大力支持在地用水的需求。目前预算都已编列完成，接下来她要请经济部与地方政府积极盯紧相关工程进度。

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