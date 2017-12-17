中国国产大飞机C919第二架客机成功“首飞”

中国国产大飞机C919的第二架客机17日在上海浦东国际机场成功“首飞”。受访专家表示，C919大型客机将迈向1000多项试飞验证。

据中新网的消息，早上10时34分，由机长吴鑫、试飞员徐远征驾驶的C919第二架客机，搭载观察员邹礼学和试飞工程师戴维、刘立苏，从浦东国际机场第四跑道起飞。

飞机在4500米高度规定空域内巡航飞行1小时15分钟，完成预定试飞科目后于12时34分安全返航着陆。

本次飞行初步检查了飞机起飞、着陆性能与各主要系统、设备的工作情况。飞行过程中检查了飞机襟翼收放、起落架系统、导航通信系统状态以及加减速特性等。

C919大型客机是中国按照与国际接轨的适航标准自主研制的150座级单通道干线飞机，2008年底完成项目可研论证，2015年11月在上海总装下线。其中，C919首架机于2017年5月5日在浦东国际机场完成“首飞”，又于2017年11月10日转场陕西阎良。

中国商飞公司民用飞机试飞中心102架机团队负责人毛为说，C919第二架客机自11月23日转入试飞阶段以来，先后开展低速滑行试验、中速滑行试验等，达到“首飞”条件。相比于首架机的“首飞“，今日无论是从飞行高度、飞行速度及任务点数量都有明显提升。

中国商飞公司民用飞机试飞中心总工程师王伟介绍，根据C919大型客机项目计划，共将投入6架试飞飞机进行试验试飞，2架飞机进行地面试验。6架试飞飞机需要完成1000多项符合性验证试验，2架地面试验飞机需要进行系统集成试验、全机静力试验和疲劳试验等。

中国商飞公司C919大型客机项目总经理吴跃表示，未来几年，商飞将联合中国航空工业集团等机构，以山东东营与陕西阎良两大试飞基地为主战场，在全国多地机场展开密集试飞。

这将是中国首次对150座级的干线飞机进行适航验证，C919大型客机也将接受中国航空工业领域等级最高的试飞验证考验。



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