洪秀柱：台湾只是个“地方”

国民党前主席洪秀柱今指出，中华民国已被借壳上市；过去人家讲“中华民国在台湾、到台湾”，如今却被说“中华民国就是台湾”，但中华民国不是台湾，“台湾只是个地方”，是个中华民国主权所及的地方。

台湾自由时报的报道称，洪秀柱今出席深蓝团体“蓝天柱力团”所举办之民间国是论坛，在致词中，洪秀柱问听众“中华民国将何去何从”，并表示中华民国已经不是他们所认识得中华民国，中华民国已经被人家借壳上市了。

洪秀柱接着说，讲到这就非常难过，中华民国没了自己正确的道路，也违背宪法赋予她的重责大任，过去人家说“中华民国在台湾”、“中华民国到台湾”，如今被说“中华民国就是台湾”。

洪秀柱怒斥“中华民国不是台湾，台湾只是个地方，是个中华民国主权所及的地方。”洪秀柱言出，在场听众无不拍案称“对”。

洪秀柱接着说，过去都说“台湾怎样、中国大陆怎样”，如今却常说“我们台湾、他们中国”，这岂非一边一国？执政党没胆搞实质台独，就改搞文化台独、思想台独，动辄对大陆说“中国”，是将宪法摆好看的。

洪秀柱强调，中华民国宪法就是一中宪法，增修条文明文“为因应国家统一之需要”，证明他们是要追求统一，但很多人都现在都不敢讲，似乎是为了选票，讲“统”就是不利，难道为了选举，连中心思想都能放下？



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