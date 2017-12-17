港珠澳大桥开通时间由延误至具备通车条件 港府口风一再放软

中国国家级重点工程港珠澳大桥通车无期。事实上，香港政府由前年表示大桥无法在2016年通车后，官方对通车口风一转再转及显得有保留，先由“今年”具体通车条件变成“今年底”，再变成“致力于今年底实现大桥及口岸主要建设工程完工目标”，但一直不肯交代实际通车时间表。

据香港01的消息，港府原先预期大桥会在去年通车，但期间工程出现延误。前年五月，时任香港运输及房屋局副局长邱诚武承认，大桥香港口岸及接线工程可能未能赶及在2016年底完工；同年11月，政府发声明承认大桥香港段工程将延迟一年，时任香港运输及房屋局局长张炳良表示，大桥在2017年具备通车条件，但实际通车日期要待三地政府协调。后来政府终明言大桥应可在2017年底具备通车条件，但一直未有交代工程实际进度，每当传媒报道工程有所延误时，当局只一直重复这个立场。

港路政署曾指港口岸填海钢筒移位、混凝土造假不影响通车

到今年二月，张炳良前往视察大桥工地，表示贯通工程早已完成，而主桥工程“有望”于本年12月底前解决，相信到时有“实际通车条件”，但仍交不出具体时间。至今年年中，大桥混凝土测试被指造假、香港口岸人工岛填海用的的钢圆筒又爆出移位等丑闻，路政署都多次表示不影响通车日期。

到临近年尾，有关大桥通车日期仍然没有下文，引起关注。运房局最近回覆查询时指，三地同意“克服困难及挑战，在2017年年底实现大桥及口岸主要建设工程完工目标，并继续加紧完善口岸通关条件，报请中央确定大桥开通的时间，有定案后将尽快公布。”当中未有交代大桥开通的时间，直至今日政务司司长张建宗终于确认大桥“明年”才能开通。

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