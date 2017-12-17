重点文保单位出现菜园子，文物局：不破坏文物就行

2006年，明秦王墓被中国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位，最近有网友称，作为明秦王墓一部分的宣王墓地被人种成菜地。

据华商报报道，12月16日，西安市长安区文物部门表示，墓地占用的是村上的地，只要对方不破坏文物就行。

有网友12月16日称，位于长安区三府井村的明秦王墓之一的宣王墓被附近村民当成菜地，各种蔬菜就种在墓地里的文物旁边。

16日下午，华商报记者在航天基地神舟大道附近找到这片被围墙围起来的墓地，墓地位于一片围挡之间。根据墓地旁的石碑显示，该墓地是全国第六批重点文物单位——明秦王墓（宣王朱怀埢墓），主墓封土东西30米、南北28米，这一区域专门用围墙围了起来，只有一个铁门可以出入，铁门上着锁。从高处往墓地里看，墓地里确实种着各种蔬菜，墓地里的石像就像摆放在菜园里一样。

除了被围起来的墓地里种着菜，围墙外边的一部分空地也种了菜。当地一村民表示，这里原来是三府井村，村子早就拆迁了，由于有文物这片土地不能开发，村民就在空地里种点菜自己吃着方便。而墓地里的菜，是负责看守墓地的人种的，因为只有他有钥匙。

记者采访得知，早在去年2月，曾有网友就反映明秦王墓周边搞建设危及文物的事情。

同年3月，西安市文物局回复称，2006年5月，明秦王墓被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位，包括秦愍王墓地（大府井村东北）、隐王墓地（东伍村）、康王墓地（康王井村）、惠王墓地（庞留村）、简王墓地（简王井村）、宣王墓地（三府井村）六处现存墓冢和部分陪葬墓及79件石刻，明秦王墓的保护范围是按照现存墓冢及墓前石刻划定的，长安区文物局负责保护管理工作。另外，文物局专门安排杜陵保管所对明隐王墓负责保护管理，已完成了本体维护及围栏设置，目前情况良好。现存的六处秦王墓都有群众文保员进行日常看护，长安区文物稽查队定期进行巡查。

针对有人在宣王墓地种菜的问题，16日，西安市长安区旅游民族宗教文物局文物稽查大队负责人表示，宣王墓地里有人种菜的情况他们知道，由于墓地所处位置是三府井村的地，只要村民不损坏墓地里的文物，文物部门无权反对村民种菜。

另外，该负责人证实，在墓地里种菜的人就是守墓的人，一般人仍然无法随意进出墓地围挡区域。

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