台立委：全数删除猎雷舰第四期35亿元预算

台湾国防部和庆富解除猎雷舰案契约，已编列的猎雷舰案第四期35亿（新台币，下同）预算，台立法委员将在本周审查国防部预算时全部删除，相关的行政或诉讼费用，将由国防部本身预算支应。

据台湾联合新闻网的消息，国防部13日列举五大事证，指出已依海军呈报庆富造船股份有限公司相关违约具体事证，按政府采购法及契约规定，正式函告通知庆富解除猎雷舰采购案契约。

由于国防部2018年预算案中仍编列有猎雷舰案达35亿元，海军参谋长李宗孝中将日前在立法院表示，这笔是第四期下水款，包括装备款与作业款，经国防部长冯世宽指导，如果和庆富解约，按法规除必要诉讼费用与技服费用必须留下，其它将缴回国库。

台立法院外交及国防委员会18日、20日和21日将审查国防部2018年度预算，民主进步党籍立法委员蔡适应受访表示，国防部前几天有派人来和立委沟通，若用这笔钱支应诉讼或技服费用，可能不符合预算科目，因此共识是35亿会全数删除。

蔡适应说，猎雷舰案解约后有两部分，一部分是后续处理的行政作业费，国防部人员表示可以用部内法律相关预算支应；另一部分是万一庆富提起诉讼，国防部要准备一笔钱应对假处分，国防部人员表示这可以用国防部预算或第二预备金支应。

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