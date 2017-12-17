中国西安规定三度以下禁道路洒水 曾因洒水致结冰引发事故

12月2日早上7点45分左右，中国西安市莲湖区西二环开远门桥发生了涉及38辆车的多车相撞事故，造成两人轻伤。而事故的起因则是当地城管部门洒水清洁地面导致路面结冰。

据央视网的消息，12月14日，西安市城市管理委员会办公室和西安市铁腕治霾工作领导小组办公室联合发布通知，冬防期间气温低于三度时(含三度)，禁止道路冲洒水作业。

一、白天以“湿法作业”为主 气温三度及以下禁止道路冲洒水

气温在三度以上，白天10-17时可开展城市主要道路冲洒水作业，原则上每天不少于三次，每三天集中开展一次城市道路大冲洗和大擦洗活动。当气温低于三度(含三度)时，禁止道路冲洒水作业。

二、晚上以“吸尘作业”为主 重污染天气时管好扬尘

晚上20时至次日6时30分，采取吸尘车作业方式抑制道路扬尘污染，严禁使用洗扫车湿法作业。确需冲洒水作业的应向市城管局报备，同时还要上报防止道路结冰的应急预案。

当出现重污染天气时，按照市重污染天气应急指挥部办公室预警指令，全力做好道路扬尘管控工作。在常规作业基础上对主干道和易产生扬尘路段每日至少增加一次清扫保洁作业；在适当情况下增加冲洗易产生扬尘路段的频次。

三、保洁车辆需严格遵循作业时间规定 早晚高峰禁止上路

所有道路保洁车辆禁止在7时至10时、17时至20时上路作业；中午12时至14时禁止在高架路、快速路及下穿隧道作业。每周五和重大节假日16时至21时，禁止所有道路保洁车辆上路作业。

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