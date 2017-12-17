广东陆丰召开宣判大会：10人被判死刑，宣判后押赴刑场执行

12月16日，广东陆丰东海镇体育广场上召开了一场宣判大会，对杀人、抢劫、涉毒的12名犯罪分子公开宣判。其中10人被判死刑并经最高法死刑复核核准，宣判后被押赴刑场，立即执行。

据澎湃新闻网的消息，此前的12月12日，陆丰市法院发布公告：12月16日上午9时30分，汕尾市中级人民法院、陆丰市人民法院联合在陆丰市东海镇体育广场召开宣判大会，对赖木龙等12名罪犯进行公开宣判。公民可以到场旁听。

从陆丰市有关部门获悉，当天被执行死刑的10名罪犯中，七人是因为制贩毒品。

五个多月前，陆丰东海镇人民体育广场上曾召开另一场宣判大会，会后八人被押赴刑场执行死刑。据新华社报道，6月24日，汕尾、陆丰两级法院在陆丰市东海镇人民体育广场召开公开宣判大会，对18名毒品罪犯进行集中公开宣判。宣判大会结束后，蔡某某等八名毒犯被押赴刑场执行死刑。

新华社的报道称，陆丰是广东汕尾下辖县级市，因制贩毒品犯罪问题突出被国家禁毒委列为挂牌整治地区。去年以来，陆丰市人民法院共受理毒品案件244件286人，审结234件267人，判处五年以上有期徒刑共107人，重刑率达40.11%。

作为戴着“毒帽”的6个国家禁毒重点整治地区之一，陆丰市近年来持续高压铁腕治毒。汕尾、陆丰共派出两级54个工作组进驻“三甲地区”开展禁毒专项整治工作，通过端制毒窝点、破重大案件，抓涉毒逃犯、促投案自首，力争早日打赢禁毒人民战争。

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