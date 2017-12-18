台中南部民众参与“反空污抗暖化”大游行

台湾中南部县市民众昨午（17日）聚集到台中市、高雄市，参与两地同步举办的“反空污抗暖化”大游行。

据中新社报道，台湾今年秋冬两季空污问题趋于严重，尤其中南部地区空气质量频繁出现“对所有族群不健康”的污染等级。

以台湾健康空气行动联盟为主的民间团体发起此次活动，打出“减煤救健康、节能救台湾”等标语，要求当局正视空气污染防治问题。

据报道，受较强烈冷空气影响，台中地区昨天出现大风降温天气。

尽管如此，数千名民众昨午1时许仍按时抵达台中市议会，于广场草坪排出“NO COAL”字样，表达“反煤”主张。

此外，也要求台湾当局采取“台中发电厂立刻减煤20%并逐年减少10%”等措施、加入全球减煤抗暖化的行列。

据介绍，台中发电厂是全台发电量最大的燃煤发电厂，装机容量约占台湾电力公司总装机容量的20%。为达成“非核家园”的选举承诺，民进党政府以来通过增加火力发电机组的方式来应对缺电危机。

燃煤量庞大的台中发电厂，被民间视为中部地区最大污染源，要求限制燃煤总量。

位于台中市沙鹿区的弘光科技大学，是距离台中发电厂最近的一所高校。该校文化创意产业系副教授王静仪昨天参加游行并表示，电厂五根烟囱一冒烟，全校师生是“一目了然”的。民进党政府为打造所谓“非核家园”，完全不顾电厂周边空气一天比一天糟。

台中市民陈禹彤和友人一起参加游行。她受访时指出，发电燃煤是近年本地空气质量下降的最大原因，工作日空污较严重，周末则因多数工厂停工而有所转好。当局有关部门应提出可行方案，要么改变当前的电力供应格局，要么加大对中南部地区的健康、环保补贴。

据报道，台湾南部地区空气污染问题，成因更为复杂。除火力发电厂，例如高雄市还设有多个大型工业区，排污量巨大。高雄市同日登场的“反空污抗暖化”游行，主办方提出了“提高空污费”“公营事业实际排放量三年内降低50%”等要求。

不过，台行政院环保署副署长詹顺贵昨天表示，全台PM2.5来源中，电力业占比为9.9%；要改善空气品质，不能锁定单一目标，而应该多留意身边常被轻忽的污染源。

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