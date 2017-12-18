台湾退伍军人团体发起反年改游行 洪秀柱到场声援

台湾退伍军人团体“八百壮士”昨天（17日）在立法院前发起反年金改革游行。中国国民党前主席洪秀柱、诸多国民党籍立委也都到场声援。现场主办单位公布参与人数约达3万人。

据中通社报道，以退伍军人团体“八百壮士”为首的反年金改革团体抗议年金改革已迈入第300天。该团体昨天再次号召民众上街表达对当局年金改革的不满。

据主办单位指出，此次活动有上百个军系抗议团体，加上50多个公教团体声援。除了多位前军方高层出席外，国民党前主席洪秀柱、现任国民党副主席曾永权、台北县长周锡纬，以及诸多国民党籍立委均到场声援。

根据台北市警察局先前统计，参与抗议的人数约在3000至5000人左右，而警力维安从上周就已经开始安排，昨天则是出动1380名警力负责游行沿途路线的维安工作。

不过，据主办单位方面所公布的人数，稍早已经突破3万人。

据报道，抗议队伍从立法院前出发，绕行至行政院前停留，呼喊口号批评主导年金改革的政务委员林万亿。

队伍接着转向总统府前方的凯达格兰大道，群众情绪激昂，怒吼“蔡英文下台”等口号，表达不满。此外，也强调现役军人退休抚恤制度改革，必须要比现在的待遇更好。

洪秀柱发言时则说，军人年轻时捍卫家园，现在退休了，当局却在他们晚年需要被照顾的时候，把法令改了，这对退伍军人来说是一种羞辱。

洪秀柱呼吁大家站在同一条阵线，一起对抗愚弄人民、撕裂族群、制造社会混乱、而且毫无诚信可言的民进党政府。

对于军人的年金改革版本，林万亿昨天称，军人最低生活保障，与公教人员之间会有不同的设计。考量军人服役期间比较短，为了保障退伍军人的生活，特别是中低阶级的军士官，军人最低生活保障会高于公教人员的3万2160元（新台币，下同，1447.07新元），幅度大致在2000元至3000元。

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