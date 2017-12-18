台军猎雷舰案台币35亿预算 立委将全数删除

台军与庆富造船公司解除猎雷舰采购案契约，已编列的猎雷舰案第四期35亿（新台币，下同，1.57亿新元）预算，立委将在审查国防部预算时全数删除。此外，相关的行政或诉讼费用，将由国防部本身预算支应。

据中通社昨天（17日）报道，台国防部上周三（13日）列举五大事证，指出已依海军呈报的庆富公司违约具体事证。此外，也按采购法及契约规定，正式函告通知庆富解除猎雷舰采购案契约。

不过，国防部2018年预算案中仍编列猎雷舰案达35亿元。海军参谋长李宗孝日前表示，这笔预算包括装备款与造舰作业款；经国防部长冯世宽指导，如果军方和庆富解约，按法规除保留必要的诉讼费用与技术服务费用外，其他将收回。

立法院今天（18日）、周三（20日）和周四（21日）将审查国防部2018年度预算。

民进党立委蔡适应受访表示，军方日前曾派人来和立委沟通，若用这笔钱支应诉讼或技术服务费用，可能不符合预算科目，因此立委共识是35亿会全数删除。

蔡适应说，猎雷舰案解约后军方支应费用有两部分，一部分是后续处理的行政作业费，国防部表示可以用部内法律预算支应。另一部分是若庆富提起诉讼，国防部要准备诉讼费用应对；国防部则表示可以用本部预算或预备金支应。

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