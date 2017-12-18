中宣部等要求进一步加强社会主义核心价值观网上传播

中国官媒昨天（17日）报道，指中共中央宣传部、中央网信办、教育部、文化部、国家新闻出版广电总局、共青团中央近日联合印发通知，要求通过加强网上主旋律宣传、深化网上主题教育活动等，进一步加强社会主义核心价值观网上传播。

中新社引述上述通知要求，要加强网上主旋律宣传，充分运用各类网络平台，广泛组织开展中共十九大精神的宣传，深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”的宣传，开展“中国特色社会主义”和“中国梦”的宣传，开展统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的宣传。

此外，要坚持“正能量是总要求”，准确把握网络传播规律，把社会主义核心价值观的要求体现到网络宣传、网络文化、网络服务中，“用正面声音和先进文化占领网络阵地”“用正确的网络舆论引导思潮、凝聚共识”。

通知也要求，要深化网上主题教育活动，以在中共全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，充分用好网络手段，通过网络直播、网络视频、网上交流等形式，为中共党员干部“用党的创新理论武装头脑，搭建网上学习平台”。

通知还要求，要广泛开展网络公益活动，积极探索“互联网+公益”新模式，搭建网络公益平台，壮大网络公益队伍，形成线上线下踊跃参与公益事业新格局。

此外，要积极创作传播优秀文艺作品，推出一批网络文艺精品力作。要坚持用优秀文化充盈网络空间，不断增强广大网民的国家认同、民族认同、文化认同。要加强校园网络阵地建设，优化校园网络文化环境。要着力打造核心价值观网上传播品牌，发挥知名品牌引领网络民意的风向标作用。

通知强调，要依法加强网络空间治理，加大对突出问题、问题网站专项整治力度，持续不断净化网上舆论生态。

各级宣传、网信部门也要发挥牵头抓总的作用，督促指导有关部门、单位和互联网企业将各项任务要求落到实处。

教育、文化、新闻出版广电等部门则要根据职责切实负起责任，依法加强监督管理。

此外，工会、共青团、妇联等群团组织和行业协会要充分调动各方力量积极参与，不断壮大社会主义核心价值观网上传播力量。

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