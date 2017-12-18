香港三大跨境基建工程未来一年陆续落成

香港特区政府政务司长张建宗昨天（17日）发表网志表示，香港的三大陆路跨境基建项目工程，包括港珠澳大桥，广深港高铁（香港段）及莲塘香园围口岸，未来一年陆续落成。

据中通社报道，张建宗在题为“完善三大跨境基建 走得更前更远更快”的网志中表示，香港拥有完善跨境基建，让香港在国家发展机遇下发挥最大优势，服务“一带一路”建设，为国家积极作出贡献。

其中，港珠澳大桥属大型跨境基建，连系珠江三角洲西部。港珠澳大桥管理局及粤、港、澳三地政府齐心合力，以期在今年年底实现大桥及口岸主要建设工程完工目标。

此外，继续加紧完善口岸通关条件，报请中央确定大桥明年开通的日期，有定案后将尽快公布。

广深港高铁（香港段）的整体工程截至今年10月底，则已完成超过97%。张建宗指出，港府会以2018年第三季为通车目标，继续协调及监督余下的建造工程，以及推展各项通车前的准备工作。

与此同时，位于新界上水竹园区的莲塘香园围口岸也预计于明年年底落成。该口岸连接深圳东部，将会成为香港和深圳之间的第七个陆路口岸，也是香港首个备有人车直达设施的陆路口岸。

张建宗强调，机会是留给有所准备的人，要为香港未来规划打好基础，善用优势，放眼未来。

他表示，“我对香港的前景充满信心，香港不但能够继续‘走出去’，还会走得更前更远更快”。

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