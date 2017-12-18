成最贵中国艺术品 齐白石《山水十二屏》拍出9亿多人民币

著名画家齐白石的作品《山水十二屏》在昨晚（17日）举行的北京保利秋拍夜场中，拍出9.315亿元（人民币，下同，1.9亿新元）。这一价格创齐白石作品拍卖纪录，《山水十二屏》也成为全球最贵中国艺术品。

据中新社报道，该套作品昨晚以4.5亿元起拍，经过57轮竞价，最终以8.1亿元落槌，加佣金以9.315亿元成交。

《山水十二屏》创作于1925年，由齐白石赠给北平名医陈子林，上世纪50年代转至齐白石女弟子郭秀仪与黄琪翔夫妇秘藏，在其家中珍藏半个世纪。

作品流传过程清晰有序，自20世纪50年代以来多次见诸展览著录，已发现20余次。

据报道，每一条屏纵180厘米，横47厘米，分别为《江上人家》《石岩双影》《板桥孤帆》《柏树森森》《远岸余霞》《松树白屋》《杏花草堂》《杉树楼台》《烟深帆影》《山中春雨》《红树白泉》《板塘荷香》。

此外，该套作品诗书画印兼备，形制装裱统一，每屏上均题有自作诗，且钤盖齐白石常用印，可谓“诗书画印”四绝俱全。

目前存世的齐白石《山水十二条屏》仅有两套。一套是1932年齐白石为川军王缵绪所绘，现收藏在重庆博物馆。此次露面的这套为民间收藏的唯一一套。

根据现有资料，此套《山水十二条屏》于1954年4月在中国美术家协会主办的“齐白石绘画展览会”上，首次公开展出。此十二条屏在由中国文化部、中国美术家协会1958年1月1日至1月20日主办的“齐白石遗作展”中，也曾悉数展出。

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