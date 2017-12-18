中央经济工作会议今在京开幕

中央经济工作会议今天（18日）在北京开幕。根据本月8日召开的中共中央政治局会议精神，此次会议将在总结中共十八大以来经济发展成效基础上，全面贯彻落实中共十九大部署，以推动高质量发展为根本要求，部署2018年中国经济发展任务。

据新华社今天报道，中国经济发展五年来取得历史性成就、发生历史性变革。供给侧结构性改革有力推进，经济实力再上新台阶，经济年均增速超过7%，对世界经济增长平均贡献率达30%以上，成为世界经济增长“动力源和稳定器”。

据报道，回顾2017年，中国经济克服风险挑战，实现稳中向好。前三季度经济增速为6.9%，经济结构持续优化，新业态对经济增长的贡献率达10.1%；居民收入增长快于经济增长，人民获得感、幸福感不断提升。

展望2018年，分析人士认为，中国经济依然面临复杂的国际环境和内部结构性矛盾，金融系统的潜在风险以及行业和地区发展不平衡问题依然存在，做好经济工作至关重要。

新华社指出，2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中央经济工作会议将以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，继续坚持稳中求进的工作总基调，将推动高质量发展，作为当前和今后一个时期发展的根本要求。

专家认为，2018年中国将坚持新发展理念，着力推动高质量发展；力争在打好化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战上取得扎实进展。

此外，经济工作重点将聚焦深化供给侧结构性改革、激发各类市场主体活力、实施乡村振兴战略、推进区域协调发展、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平、加快住房制度改革和长效机制建设、提供更多优质生态产品等方面。

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