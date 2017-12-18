大陆空军昨发布“绕岛巡航”短片 台媒：威胁再升级

中国大陆空军战机近来频“绕台”让台湾各界一直高度紧绷神经。大陆空军更于昨午（17日）在其官方微博“空军发布”发布一段名为“绕岛巡航”的短片。对此，联合新闻网发文称“中共威胁再升级”。

据网媒“香港01”报道，上述短片中伴随着配乐“我和我的祖国”，展示大陆战机从起飞、升空一直到空中航巡。其中，还有一幕画面中远方出现山头。

“空军发布”上周二（12日）已在官方微博贴出多张例行性常态化体系远洋训练照片，并指多架轰炸机、侦察机执行“绕岛巡航”训练，甚至让网友猜猜是“什么岛”。

之后，“空军发布”昨午3时许再发布“绕岛巡航震撼视频”，表示“有得听、有得看”。

据报道，上述短片长度为2分14秒，片头打上字幕“学习十九大，奋飞新时代”。随后，影片中浮现“绕岛巡航”四个大字，影片记录大陆空军战机从起飞、升空一直到空中航巡，甚至还有一幕画面中远方出现了山头。

值得注意的是，影片结尾的字幕是，拍摄者为空军轰-6K飞行员。

该短片吸引了大陆网友留言、转发，称“啥时候穿岛航行啊，横着穿，竪着穿。自家的地方，别客气”“很有必要，露一下宝岛”“这样的画面配上我爱我的祖国，简直太撩人了”。



该短片也引起了台湾媒体的关注。联合新闻网发表题为文章“威胁再升级 中共空军竟推‘绕岛巡航’挑衅影片”，列举指中共十九大后，解放军主力机型密集演习。

报道引述大陆公布，指轰-6K等多机型11月23日前出宫古、巴士海峡联合训练，并飞赴南中国海巡航；数架歼11D11月29日从南部某机场直奔海洋深处，并实施空战对抗。

此外，侦察机12月4日从华北某机场赴黄海、东海进行实战化演练，“飞了过去没有去过的航线，到了过去没有去过的区域”，以及空军多机型12月11日的“绕岛巡航”。

对于解放军首度使用“绕岛巡航”一语。台湾军方人员指出，大陆“绕岛巡航”这句话是有战略用意的。其目的是“战略轻敌”，即“我是陆，你是岛”“我强，你弱”“我是大，你是小”“对我而言，你不过是个岛而已”。在战略上，则是故意轻视、轻蔑台湾。

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