中纪委调研国家监察体制改革 要求迈好第一步、站稳第一台阶

中共中央纪委监察部官网昨天（17日）发布消息，指中纪委有关领导近日，就国家监察体制改革试点工作到地方调研。中纪委领导指出，当前要突出工作重点，把握关键环节，集中全力做好转隶和监委组建工作，迈好第一步、站稳第一台阶。

据中新社报道，经中共中央政治局常委、中纪委书记赵乐际批准，按照统一安排，中央政治局委员、中纪委副书记杨晓渡到宁夏、四川调研。

此外，中纪委副书记刘金国到河北、山东调研，并在中央纪委机关主持召开联系省区市纪委书记座谈会；徐令义到陕西、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团；肖培到安徽、福建、江西调研。

中纪委常委邹加怡则到陕西、甘肃、青海、湖南、广东、海南；张春生到宁夏、四川；崔鹏到黑龙江调研。

据报道，中纪委领导要求，试点地区要进一步“吃透中央精神，把准政治方向，深化思想认识，悟透改革内涵”，严格执行党中央确定的目标任务、基本原则、实施步骤。

此外，用好用足北京、山西、浙江三省市可复制可推广的经验做法，确保改革试点工作顺利开展。要夯实主体责任，层层传导压力，加强中共党委对监察委员会组建、职能划转和人员转隶、机构和工作衔接、日常纪法监督和执纪审查调查等各方面的“全过程领导”。

中纪委领导也要求，当前要突出工作重点，把握关键环节，集中全力做好转隶和监委组建工作，迈好第一步、站稳第一台阶。要严明政治纪律，加强思想建设，开展扎实细致的思想政治工作，增强转隶干部的认同感和归属感，促进思想、理念、感情、人员、工作深度融合。

此外，要做好过渡期工作衔接，妥善处理新老业务。要强化自我监督，“着力培养一支政治上忠诚干净担当、业务上精通党章党规党纪又熟悉宪法法律法规”的纪检监察干部队伍。

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