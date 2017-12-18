“天下第一雄关”嘉峪关大修重现历史雄姿

历时五年之久，投资约3.05亿元人民币（6200万新元）的“天下第一雄关”嘉峪关史上最大规模的保护维修工程于近日收尾。通过“修旧如旧”的保护，嘉峪关关城换“新颜”面世，并重现历史上雄浑壮观的原貌。

据中新社今天（18日）报道，位于甘肃河西走廊中西部的嘉峪关长城，自古是“丝绸之路”的必经之地，古有“西襟锁钥”之称。由外城、内城、罗城、瓮城及城楼附属建筑等组成的嘉峪关关城，与附近的长城、城台、城壕、烽隧等设施，构成了严密的军事防御体系，被誉为“天下第一雄关”。

据报道，那里长期以来与其他地区的长城一样，面临着风蚀、风化、地震、洪水等自然威胁和生产、生活、建设等人为因素的影响。

对此，中国国家文物局支持甘肃于2012年启动了嘉峪关世界文化遗产保护工程，主要包括嘉峪关长城本体保护维修工程、嘉峪关世界文化遗产监测中心建设工程、嘉峪关世界文化遗产展示工程。

甘肃省文物局文物保护与考古处处长仇健今天透露，此次对嘉峪关长城进行“大修”的原因是长城墙体出现开裂，加之长时间风吹雨打，长城城墙的地基、支撑体出现酥碱。还有些建筑出现梁架腐朽，屋面漏水等，导致结构的稳定性和安全性出了问题。

这是甘肃历史上实施规模最大、涵盖范围最广、文化内涵最为丰富的综合性文化遗产保护工程。

仇健表示，通过实施保护工程，嘉峪关关城本体安全和游客安全都得到了保障，如今更加安全、更加壮美的嘉峪关关城会给游客带来全新的感受。

仇健指出：“所有保护都是有据可依的，方案也经过了审慎严谨的论证审核，都严格遵循了‘修旧如旧’的原则，目的是使嘉峪关关城的本体和环境风貌得到最完整、最原汁原味的保存，能够传承更为久远。”

此外，仇健认为，保护工程完成后，将有效改善嘉峪关长城世界文化遗产的保护状况。此外，也全面提升遗产监测管理和展示服务水平，更好地发挥文化遗产保护的综合效益。

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