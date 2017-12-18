安倍改变牵制中国战略 共同社：将结合印太战略与一带一路

日本首相安倍晋三基本决定，将其本人提出的对外政策“自由开放的印度太平洋战略”（印太战略）与中国主导的“一带一路”经济带构想，联系起来并加以推进，从而改变该战略牵制中国的目的，使其成为新的日中合作的基石。

共同社今天（18日）引述多名政府相关人士昨天（17日）透露上述消息。据报道，安倍认为，如果从长远视野考虑日本的安全保障和经济利益，与继续走大国道路的中国改善关系是当务之急。

关于印太战略，安倍一直暗示不是对中国的对抗措施，今后将明确拿出力争与“一带一路”构想“共存共荣”的姿态。共同社分析，这也是为实现10月中共十九大后巩固了执政基础的中国国家主席习近平访日铺路。

据报道，日本至今为止的外交安保政策是以强化日美同盟的防卫合作为核心，重视确保海上交通要道的安全和保全离岛。改变战略后，如何与意在牵制中国的以往政策进行整合、构筑日中的信赖关系将成焦点。

据相关人士称，日本政府近日通过多个外交途径，向中国传达了印太战略的概要。

政府消息人士介绍称，根据安倍的意愿，“该战略目的在于与印度洋和太平洋地区的各国协作，实现国际社会的稳定和繁荣。将有助于推进‘一带一路’构想”，并以此试探中国方面的反应。

此外，安倍也在本月4日于东京举行的日中两国经济界会议上明确表示：“我国认为在自由开放的印度太平洋战略下，也可以与倡导‘一带一路’构想的中国大力合作。”

他也再次强调，希望推进日中关系改善、尽快实现其本人访华和习近平访日。

据报道，“一带一路”经济带包含印太战略的大部分对象地区。作为具体的合作方式，正在探讨日中双方企业在两者重合的地区，共同参与基础设施建设及产业振兴的方案。

另一方面，据报道，关于加强在东海和南中国海海洋活动的中国，安倍政府一直以“法治”观点加以牵制。日本外务省和防卫省至今仍有对出于经济优先观点，转为对华融和姿态的担忧。

共同社指出，日本政府在对华战略上能否步调一致，可能也将成为今后的课题。

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